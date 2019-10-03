2019-10-03T15:15:54+03:00
Происшествия

Преступника с наколкой «Лей больше», сбежавшего из тюменской колонии, осудили

Мужчина задержали спустя четыре дня после побега
Вадим Бегун
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Курганца осудили на два года за побег из тюменской колонии. Фото - УФСИН по Тюменской области.Курганца осудили на два года за побег из тюменской колонии. Фото - УФСИН по Тюменской области.
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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего уроженца Курганской области Юрия Олькова. Мужчина признан виновным побеге из места лишения свободы.

– В марте 2016 года курганец был осужден за кражи к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Через три года его перевели в тюменскую колонию-поселение. 2 июня он оттуда сбежал, спустя четыре дня его задержали в Вагае, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что по совокупности приговоров суд назначил подсудимому два года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Отметим, что среди особых примет беглеца фигурировали татуировки. Одна из них – на кисти правой руки у основания указательного пальца в виде надписи «Лей больше».

ИСТОЧНИК KP.RU

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