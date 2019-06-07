2019-06-07T14:35:25+03:00
Происшествия

Преступника, сбежавшего из колонии-поселения Тюмени, задержали

Заключенного, отбывающего наказание за кражу, ждет новый суд
Марина Васильева
Поделиться:
Ориентировка беглого преступника. Фото УФСИН по Тюменской областиОриентировка беглого преступника. Фото УФСИН по Тюменской области
Изменить размер текста:

Тюменская полиция завершила поиски осуждённого за кражу Юрия Олькова, 2 июня, сбежавшего из колонии-поселения №2 областного центра. Преступника, с татуировкой в виде надписи: «Лей больше» задержали в Вагайском районе.

- Мужчина уже доставлен обратно в Тюмень и заключен под стражу. Его удалось задержать накануне вечером в селе Вагай. Теперь беглеца снова ждет суд, - отметили в УФСИН по Тюменской области.

Напомним, ранее, 5 июня появилась информация о том, что одному из заключенных колонии-поселении №2 Тюмени удалось сбежать. Мужчина отбывал в местах лишения свободы наказание за кражу.

Среди особых примет беглеца фигурировали татуировки. Одна из них на кисти правой руки у основания указательного пальца татуировка в виде надписи «Лей больше».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Александр Моор: 3-е место Тюменской области в национальном рейтинге - высокий результат
Стала известна дата довыборов в Тюменскую областную думу
Знаменитая игротека «Конструктория» вновь приедет в Ишим
Около 300 участников съедутся на финал Всероссийских армейских игр в Тюмень
Тюменские сироты могут претендовать на обучение в Московской академии СКР
Тюменская область в тройке лидеров Национального рейтинга состояния инвестклимата
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев выступит в Тюмени
Более 400 кленов, тополей и берез незаконно срубили в Тюмени
В АО «Транснефть – Сибирь» завершились соревнования по пожарно-прикладному спорту
С начала года тюменцы нарушили ПДД на 286 миллионов рублей
Тюменские фермеры рассказали депутату Госдумы Брыкину о проблемах крестьянских хозяйств
Спасение в воздухе: тюменский хирург остановил приступ удушья у малыша на борту самолета
Тюменская область подписала соглашение о сотрудничестве по созданию НОЦ на полях ПМЭФ
МРСК Сибири и МегаФон запустят совместные проекты развития технологий
В Тюмени бизнес-леди мгновенно оплатила 100-тысячный штраф, когда не смогла продать авто
От частного к общему: депутат Госдумы Николай Брыкин взял на контроль обращения тюменцев
Тюменцы могут получить гранты на реализацию волонтерских проектов
Девятиклассники Тюменской области узнали результаты первых экзаменов
В пришкольных лагерях Тюменского района отдохнут более 6 тысяч детей
Новые автобусные остановки появились в Тюмени
Погода в Тюмени 7 июня: день пройдет без осадков, но с сильным ветром
YADRO «ИКС Холдинга» создаст инновационные инфраструктурные продукты для компании «МегаФон»