Преступника, сбежавшего из колонии-поселения Тюмени, задержали

СЕГОДНЯ 14:26 2019-06-07T14:35:25+03:00

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Тюменская полиция завершила поиски осуждённого за кражу Юрия Олькова, 2 июня, сбежавшего из колонии-поселения №2 областного центра. Преступника, с татуировкой в виде надписи: «Лей больше» задержали в Вагайском районе.

- Мужчина уже доставлен обратно в Тюмень и заключен под стражу. Его удалось задержать накануне вечером в селе Вагай. Теперь беглеца снова ждет суд, - отметили в УФСИН по Тюменской области.

Напомним, ранее, 5 июня появилась информация о том, что одному из заключенных колонии-поселении №2 Тюмени удалось сбежать. Мужчина отбывал в местах лишения свободы наказание за кражу.

Среди особых примет беглеца фигурировали татуировки. Одна из них на кисти правой руки у основания указательного пальца татуировка в виде надписи «Лей больше».

ИСТОЧНИК KP.RU