2019-10-03T10:15:30+03:00
Общество

Тюменку, которая вывела людей из горящего здания, наградили благодарственным письмом

Спасатели пожелали героине сибирского здоровья
Вадим Бегун
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Тюменка получила от руководства МЧС благодарственное письмо за эвакуацию жителей из горящего здания. Фото - ГУ МЧС Тюменской области.Тюменка получила от руководства МЧС благодарственное письмо за эвакуацию жителей из горящего здания. Фото - ГУ МЧС Тюменской области.
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Тюменка Виктория Шалыгина, которая в июле этого года самостоятельно эвакуировала жителей горящей многоэтажки, получила от спасателей благодарственное письмо. Произошло это на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня Гражданской обороны.

На официальной части мероприятия начальник отряда ФПС подполковник внутренней службы Евгений Катков от имени руководства и личного состава Главного Управления МЧС по Тюменской области вручил Виктории Шалыгиной благодарственное письмо за мужество, своевременные и оперативные действия, проявленные при эвакуации граждан во время пожара на улице Хохрякова. Он похвалил девушку за смелость и решительность, пожелал успехов в делах, крепкого сибирского здоровья и семейного благополучия.

Напомним, пожар в офисном девятиэтажном здании произошел 20 июля на улице Хохрякова, 47. Неподалеку от него находилась как раз и находилась героиня, которая, заметив дым с крыши, направилась внутрь многоэтажки. Она обошла все этажи, стуча в двери и предупреждая жильцов об опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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