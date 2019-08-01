Обходила этаж за этажом: тюменка самостоятельно провела эвакуацию людей из горящего здания

СЕГОДНЯ 09:31 2019-08-01T09:31:49+03:00

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Тюменка Виктория Шалыгина самостоятельно эвакуировала горожан из девятиэтажки, у которой загорелась крыша. Увидев задымление, она побежала на помощь.

Пожар в офисном девятиэтажном здании произошел 20 июля на улице Хохрякова, 47. Неподалеку от него находилась местная жительница Виктория Шалыгина, которая, заметив дым с крыши, направилась внутрь многоэтажки.

– Девушка понимала, что еще никто не знает о пожаре. Она направилась в кафе, находящееся на первом этаже, и сообщила официанту о ЧП. Далее тюменка стала обходить этаж за этажом, стуча в двери и сообщая о пожаре, – рассказали подробности в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Только после того, как девушка обошла все здание и убедилась, что все оповещены о происходящем, она вышла на улицу. В это время как раз приехали сотрудники противопожарной службы.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала про пожар в доме на улице Хохрякова, 47. Однако о том, что девушка эвакуировала жителей здания, стало известно только сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU