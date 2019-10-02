2019-10-02T20:24:26+03:00
Общество

В микрорайоне «Тура» в Тюмени открылся новый корпус детского сада №36

Открытие прошло в рамках национального проекта «Демография»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В микрорайоне «Тура» в Тюмени открылся новый корпус детского сада №36В микрорайоне «Тура» в Тюмени открылся новый корпус детского сада №36Фото: Татьяна Коркина
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Новый корпус детского сада №46 открылся в микрорайоне «Тура» в Тюмени в рамках национального проекта «Демография». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, здание появилось на улице Мебельщиков, 8.

Для жителей микрорайона открытие нового детсада – событие долгожданное и радостное. Отныне водить сюда своих малышей могут более 600 семей. Для творческого, интеллектуального и спортивного развития детей здесь созданы все условия, поэтому каждый ребёнок может раскрыть свой талант и получить при необходимости логопедическую и коррекционную помощь.

Каждый холл посвящён определённым занятиям. Например, в холле легкоконструирования расположился легоцентр, а в художественной рекреации – специальные стеновые панели, на которых ребята могут рисовать мелом и раскрашивать рисунки. Здесь же разместился сенсорно-динамический зал «Дом Совы» - набор для занятий по коррекционно-развивающим технологиям. В кабинете логопеда установлена интерактивная панель, помогающая изучать грамматику, логически мыслить, концентрировать внимание и развивать связную речь.

Отметим, что в рамках национального проекта «Демография» есть конкретные задачи: к 2021 году обеспечить детей от 1,5 лет местами в дошкольных учреждениях. На ближайшие три года запланировано строительство 13-ти детских садов, которые разместятся в районах активной жилой застройки.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что новый детский сад «Умка» появился в микрорайоне «Ямальский-2».

ИСТОЧНИК KP.RU

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