2019-10-02T20:15:17+03:00
Общество

В микрорайоне «Ямальский – 2» в Тюмени открылся новый детский сад «Умка»

Открытие прошло в рамках национального проекта «Демография»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В микрорайоне «Ямальский – 2» в Тюмени открылся новый детский сад «Умка»В микрорайоне «Ямальский – 2» в Тюмени открылся новый детский сад «Умка»Фото: Татьяна Коркина
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Новый детский сад открылся в микрорайоне «Ямальский – 2» в Тюмени в рамках национального проекта «Демография».

Детский сад «Умка» (на ул. Вьюжной, 6) – третий корпус детского сада №60. Здание, которое возвели всего за один год, расположилось по соседству со вторым корпусом гимназии №49. Строительство началось в октябре 2018 года и завершилось на два месяца раньше планируемого срока. Для малышей установили современное оборудование, легкотрансформируемую мебель и различные спортивные и игровые комплексы.

Просторные холлы оборудованы интеллектуальными модулями. При помощи электронного дисплея ребята могут заниматься шахматами, легоконструированием, посещать лабораторию «Наноэкспедиция». Также детишки могут заняться 3D-моделированием, проводить физические опыты и выполнять интересные задания в интерактивной песочнице. По словам руководителя детского сада №60 Светланы Чистиловой, для организации образовательного процесса проектировщики постарались максимально задействовать свободные площади здания.

- Так появились «интеллектуальные холлы», где у детей есть возможность самим экспериментировать, учиться работать в команде, развивать коммуникативные навыки, - рассказала Светлана Чистилова.

Кроме этого, в детском саду есть физкультурный и музыкальный залы, кабинет педагога-психолога, сенсорная комната, современный пищеблок, медицинский блок и прачечная. Как и в двух других корпусах, в «Умке» активно развивается спортивно-оздоровительное направление. Ребята участвуют в «весёлых стартах», флешмобах и игровых мероприятиях, сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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