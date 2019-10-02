Несколько тюменских семей переехали из аварийного жилья в новостройки

СЕГОДНЯ 11:50 2019-10-02T11:50:47+03:00

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В Тюмени несколько семей переехали из аварийного жилья в новые дома микрорайона Ново-Патрушево. В настоящее время им делают правоустанавливающие документы.

– Работа по расселению граждан из аварийного жилья Тюмени проводится по двум программам. По одной проводится расселение 53 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу еще в 2012 году. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», также расселят граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2017 года. Отселению подлежат 2 216 квартир из 206 многоквартирных аварийных домов, – рассказал глава города Руслан Кухарук, добавив, что программа должна быть реализована до 2025 года.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в тюменском микрорайоне Ново-Патрушево, куда как раз и переехали из аварийного жилья несколько семей, появился Сказочный бульвар. Проект реализовался благодаря усилиям домостроительной компании.

ИСТОЧНИК KP.RU