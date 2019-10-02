Сказочный бульвар появился в тюменском микрорайоне

СЕГОДНЯ 09:13 2019-10-02T09:25:38+03:00

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В тюменском микрорайоне Ново-Патрушево появился Сказочный бульвар. Здесь местные жители повстречают героев различных сказок и басен: ворону с сыром, Буратино, Бабу-Ягу и многих других.

– Проект появился благодаря стараниям Тюменской домостроительной компании, которая заложила это место притяжения в проект нового района площадью 245 гектаров. Строители предусмотрели появление и жилой, и социальной, и деловой, и инженерной инфраструктуры, в том числе и объектов, которые призваны украшать этот район. Думаю, что такие проекты должны и впредь появляться на территории нашего города, – отметил на торжественном открытии бульвара глава города Руслан Кухарук.

Отметим, что в новом микрорайоне появилась сцена для проведения массовых мероприятий на открытом воздухе, детская игровая площадка, спортивная зона, где подростки могут кататься на роликах, заниматься воркаутом, а также «сад нимф» для спокойного отдыха.

Протяженность бульвара – более пятисот метров, а общая площадь достигает порядка 14 тысячи квадратных метров. Строить его начали в прошлом году, а сдали на целых 8 месяцев раньше заявленного.

ИСТОЧНИК KP.RU