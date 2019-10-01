2019-10-01T20:40:47+03:00
Экономика

На Тюменском цифровом форуме обсудят оказание услуг в электронном виде

Мероприятие состоится в рамках IT-недели
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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На Тюменском цифровом форуме обсудят оказание услуг в электронном видеНа Тюменском цифровом форуме обсудят оказание услуг в электронном видеФото: Татьяна Коркина
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ХII Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий «ИНФОТЕХ-2019» пройдёт в Тюмени с 13 по 14 ноября в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142). Как сообщили в департаменте информатизации Тюменской области, участники обсудят вопросы создания условий для эффективного оказания гражданам услуг в электронном виде.

«ИНФОТЕХ-2019» - это площадка для взаимодействия регионов и IT-компаний по распространению наиболее успешных практик и для обмена опытом реализации региональных и федеральных IT-проектов. Каждый год мероприятие собирает порядка 3 тысяч участников, включая руководителей регионов и федеральных структур, представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления, российских и международных экспертов и представителей ведущих консалтинговых и IT-компаний.

Для того, чтобы принять участие в цифровом форуме, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. Тюменцы, не занятые в сфере информационных технологий, тоже могут принять участие в мероприятии. Их ждут развлекательные и образовательные мастер-классы и выставка информационных технологий.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Тюмень», форум состоится в рамках цифровой ИТ-недели, которая пройдёт с 11 по 15 ноября 2019. Главной темой в этом году станет цифровая трансформация региона в условиях реализации проектов национальной программы «Цифровая экономика». В течение нескольких дней участников ИТ-недели ждёт масса интересных мероприятий, о которых можно прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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