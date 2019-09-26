2019-09-26T20:53:42+03:00
Экономика

Тюмень на целую неделю превратится в «цифровую столицу» региона

В ноябре в Тюменской области пройдёт традиционная ИТ-неделя
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюмень на целую неделю превратится в «цифровую столицу» регионаТюмень на целую неделю превратится в «цифровую столицу» регионаФото: Татьяна Коркина
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XII Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий «ИНФОТЕХ 2019» состоится в рамках ИТ-недели, которая пройдёт в областной столице с 11 по 15 ноября. Как сообщили в региональном департаменте информатизации, главной темой в этом году станет цифровая трансформация региона в условиях реализации проектов национальной программы «Цифровая экономика».

Стартует ИТ-неделя с основного этапа Кубка России по киберспорту: турнир пройдёт по дисциплине «Counter-Strike: Global Offensiv (CS: GO), Dota 2 и Clash Royale». Затем состоится финал чемпионата на Кубок губернатора Тюменской области по робототехнике и программированию. В формате очной защиты участники представят свои проекты экспертной комиссии.

Ещё одно мероприятие в рамках «цифровой недели» - открытые межрегиональные соревнования по информационной безопасности для школьников URALSCHOOLCTF. Ребятам предстоит решить кейсы по информационной безопасности, найти новые способы борьбы с киберпреступниками и сгенерировать решения для эффективной защиты в Интернете. Победителей турниров и соревнований наградят на торжественной церемонии 13 и 14 ноября на ИНФОТЕХЕ.

Завершит IT-неделю конференция разработчиков программного обеспечения «GDG DevFest Tyumen» 15 ноября. Подобная специализированная конференция проводится впервые в Тюмени.

Отметим, что организаторами мероприятия выступили НП «Клуб директоров по ИТ Тюменского региона» при поддержке департамента информатизации Тюменской области и НП «Ассоциация по развитию ИТ Тюменской области».

ИСТОЧНИК KP.RU

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