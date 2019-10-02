В Тюмени почтут память жертв политических репрессий

СЕГОДНЯ 07:45 2019-10-02T07:45:03+03:00

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В Тюмени 30 октября пройдет акция, посвященная Дню памяти жертв политических репрессий. В 11.00 у памятного знака, установленного возле дома № 18 по улице Семакова (во дворе бывшего здания НКВД, ставшим местом массовых расстрелов) состоится митинг, панихида, возложение цветов и минута молчания.

По информации комитета по межнациональным отношениям Администрации города Тюмени, в 11.30 участники митинга организованно на трех автобусах отправятся возложить венки и почтить память погибших минутой молчания к памятным знакам, установленным по улицам Полевой, д. 109, на улице Николая Федорова (5-й микрорайон, Березовая роща), а также на улице Мельникайте (восточная сторона Текутьевского кладбища).

Точно такие же ритуалы тюменцы провели и в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU