2018-10-30T04:59:11+03:00
Общество

Тюменцев приглашают вспомнить жертв политических репрессий

Митинги состоятся у четырех памятных знаков города
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменцев приглашают вспомнить жертв политических репрессийТюменцев приглашают вспомнить жертв политических репрессийФото: Ольга Крыльцова
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30 октября в Тюмени пройдет акция, посвященная Дню памяти жертв политических репрессий. В 11 часов у памятного знака, установленного возле дома № 18 по ул. Семакова (во дворе бывшего здания НКВД, ставшим местом массовых расстрелов) состоится митинг, панихида, возложение цветов и минута молчания.

В 11:30 участники митинга организованно на трех автобусах отправятся возложить венки и почтить память погибших минутой молчания к памятным знакам, установленным по ул. Полевой, д. 109; на ул. Федорова (5 мкр., Березовая роща); на ул. Мельникаите (восточная сторона Текутьевского кладбища).

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