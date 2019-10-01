Тюменцам предлагают пожаловаться о невыплате заработной платы

СЕГОДНЯ 16:06 2019-10-01T16:06:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В тюменской прокуратуре 8 октября будет работать «горячая линия» для приема сообщений о невыплате зарплаты. Местных жителей просят оповестить о нерадивых работодателях.

– Тюменцы могут рассказать о фактах задержки выплаты заработной платы, выдачи ее «в конвертах». Для этого нужно позвонить по телефонам «горячей линии»: 8 (3452) 56-89-54, 8 (3452) 56-89-52 и 56-89-54 (добавочный 117). Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00, – рассказали в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что асе сигналы будут проверены, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тобольске вынесли приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ООО Судоходно-Торговая Компания «ТрансФлот». Он признан виновным в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU