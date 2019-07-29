2019-07-29T10:40:23+03:00
Общество

Работники крупной тюменской компании получили зарплату спустя четыре года

Экс-гендиректор организации был оштрафован
Вадим Бегун
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Судоходная компания Тобольска не выплачивала сотрудникам зарплату в течение двух месяцев.Судоходная компания Тобольска не выплачивала сотрудникам зарплату в течение двух месяцев.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тобольске вынесли приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ООО Судоходно-Торговая Компания «ТрансФлот». Он признан виновным в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы.

– Руководитель задолжал работникам 45 тысяч рублей за разные периоды 2015 года. В ходе следствия двум уже бывшим сотрудникам зарплата была выдана, а третьему направлена почтовым переводом в связи с проживанием в другом регионе, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Также там добавили, что суд назначил подсудимому штраф в размере 100 тысяч рублей в доход государства.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что тюменские предприятия задолжали своим работникам сотни миллионов рублей. На двух директоров организаций заведены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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