Подрядчики, «замуровавшие» тюменца в собственном доме, ответили на его жалобы

СЕГОДНЯ 14:47 2019-10-01T14:47:39+03:00

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Подрядчики, которые «замуровали» тюменца в доме на улице Полевой, ответили на жалобы пострадавших. Они предлагают местным жителям поднять ворота или установить пандусы.

– К нам обратились несколько человек из-за укладки уровня тротуара. В зависимости от возникшей проблемы, мы можем поднять ворота или установить пандусы. Все работы проходят за счет подрядной организации. Стоит отметить, что тротуары спроектированы так, чтобы вода стекала на проезжую часть и попадала в дождеприемные колодцы, которых насчитывается порядка 36 штук, – сообщил начальник участка Леонид Стаселько.

В пресс-службе администрации города Тюмени отметили, что подрядная организация «Промстрой», выполняющая ремонтные работы на участке, каждую проблему будет рассматривать в индивидуальном порядке. В ведомстве заявили, что многие деревянные дома давно осели и находились заметно ниже уровня дороги, поэтому проведение работ по благоустройству не могло усугубить уже сложившейся ситуации. У некоторых домов, где фундамент осел не так сильно, произошло затруднение открывания входных ворот и гаражей.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре дорожники замуровали местных жителей в своих домах, закатав выходы в асфальт. Подрядчики только разводят руками, мол, все сделано по проекту.

ИСТОЧНИК KP.RU