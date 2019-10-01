«Не смог выйти»: дорожники замуровали тюменца в собственном доме

СЕГОДНЯ 08:54 2019-10-01T08:54:52+03:00

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В Тюмени дорожники замуровали местных жителей в своих домах, закатав выходы в асфальт. Однако те только разводят руками, мол, все сделано по проекту.

«На улице Полевой производится капитальный ремонт – меняют асфальт от его основания плюс замена коммуникаций. Я попытался выйти из дома и у меня это не вышло, перелез через забор и вижу такую картину. Пришлось отгребать щебень, чтобы открыть калитку. Это у меня еще пока щебень, а у людей уже асфальт лежит, и некоторые двери замурованы», – пишет в социальных сетях местных житель Михаил Рябинин.

По его словам, мужчина обратился к руководителям фирмы-подрядчика, но те лишь разводят руками и склоняются на проект. Тюменец утверждает, что до ремонта дороги ворота его дома были установлены на расстоянии 15 сантиметров от пола – для того чтобы можно было без проблем открыть их зимой. Сейчас же они мало того, что они не открываются, но и в дальнейшем вызовут помеху для заезда автомобиля: разница по высоте будет уже порядка 25 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU