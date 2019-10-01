Райффайзенбанк продолжает снижать процентные ставки по ипотечным кредитам

СЕГОДНЯ 09:52 2019-10-01T09:52:46+03:00

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С 1 октября 2019 года кредиты на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынке, рефинансирование или приобретение недвижимости под залог квартиры в собственности на сумму от 7 млн руб. доступны по ставке от 8,99% для всех категорий заемщиков. На кредиты суммой от 3 до 7 млн руб. Райффайзенбанк устанавливает ставки от 9,29%.

«Райффайзенбанк предлагает клиентам не только выгодные ставки, но и современные банковские сервисы, с которыми получить и обслуживать кредит – быстро и просто. В этом году мы успешно запустили личный кабинет и наши клиенты имеют возможность подать заявку онлайн, взаимодействовать с банком из любой точки мира и всегда быть на связи», - отметила Оксана Матюшенко, руководитель отдела развития и сопровождения обеспеченных кредитных продуктов Райффайзенбанка.

Подробности об ипотечных программах доступны на сайте Райффайзенбанка.

АО «Райффайзенбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3292 от 17.02.2015 г.

ИСТОЧНИК KP.RU