Тюменка лишилась всех денег, доверившись мошеннику

СЕГОДНЯ 09:18 2019-10-01T09:18:33+03:00

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В дежурную часть уватской полиции позвонила встревоженная жительница района. Женщина сообщила, что с ее банковского счета пропали все средства.

– В день происшествия заявительнице позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником банка и сообщил, что мошенники пытались снять деньги с ее банковского счета. Он попросил собеседницу продиктовать реквизиты карты и персональные данные, якобы для дальнейшей защиты денежных средств. Однако после этого с карты потерпевшей списалась сумма в размере 37 тысяч рублей. Позже выяснилось, что номер, с которого звонил преступник, вовсе не принадлежит заявленному банку, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

Мошенники продолжают пользоваться доверчивостью граждан. Так, на днях в тобольскую полицию обратился местный житель. Пенсионер пояснил, что неизвестные похитили у него более 440 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU