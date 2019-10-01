Тюменка лишилась всех денег, доверившись мошеннику
В дежурную часть уватской полиции позвонила встревоженная жительница района. Женщина сообщила, что с ее банковского счета пропали все средства.
– В день происшествия заявительнице позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником банка и сообщил, что мошенники пытались снять деньги с ее банковского счета. Он попросил собеседницу продиктовать реквизиты карты и персональные данные, якобы для дальнейшей защиты денежных средств. Однако после этого с карты потерпевшей списалась сумма в размере 37 тысяч рублей. Позже выяснилось, что номер, с которого звонил преступник, вовсе не принадлежит заявленному банку, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.
Мошенники продолжают пользоваться доверчивостью граждан. Так, на днях в тобольскую полицию обратился местный житель. Пенсионер пояснил, что неизвестные похитили у него более 440 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU