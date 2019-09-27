Потерял полмиллиона: мошенники продолжают обманывать тюменских пенсионеров

СЕГОДНЯ 06:20 2019-09-27T06:20:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В тобольскую полицию обратился местный житель. Пенсионер пояснил, что неизвестные похитили у него более 440 тысяч рублей.

– В начале сентября заявителю позвонил мужчина и заверил потерпевшего, что ранее купленная им лекарственная продукция продавалась по завышенной цене. Также он сказал, что продавец не всегда отправлял качественные лекарства и пояснил, что тоболяку по решению суда полагается компенсация в размере 580 тысяч рублей. Мужчина сообщил потерпевшему как получить выплату: ему необходимо заплатить денежные средства за оформление документов и страховку, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В надежде получить крупную денежную сумму, тоболяк перевел мошенникам все накопленные денежные средства в размере более 440 тысяч рублей. Ни компенсации, ни возврата денег пенсионер не дождался. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские занимаются поиском подозреваемых и рекомендуют гражданам быть более бдительными и осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU