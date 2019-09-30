Финальная гонка лидеров доверия потребителей в Тюмени: конкуренция увеличивается

СЕГОДНЯ 15:01 2019-09-30T15:10:29+03:00

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Премия общественного признания «Лидер доверия потребителей – 2019» в Тюмени проводится в регионе во 2-й раз. Организаторами выступают компания «кворум Сити» совместно с НП «Тюменский деловой Клуб» при поддержке общественных и профессиональных объединений, Администрации города Тюмени. Проект реализуется на территории Тюменской области.

Владимир Якушев, ранее Губернатор ТО, а ныне Министр строительства и ЖКХ РФ отмечал, что сложившаяся модель отношений между тремя субъектами РФ по-своему уникальна. Подписание договора в 2004 году, по его словам, стало итогом сложной работы, которая позволила «наполнить реальным смыслом существование сложнопостроенного субъекта Российской Федерации».

Премия общественного признания проводится в регионе второй раз. Фото: НП «Тюменский деловой Клуб»

В свою очередь ранее глава Ямала, а сейчас Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин подчеркивал: «Договор между Тюменской областью, Югрой и Ямалом до 2020 года подписан, прежде всего, в интересах людей…Знаю, как ждали договор ямальцы. В Тюменской области живут наши ветераны, здесь получает образование наша молодежь, чтобы потом вернуться на Ямал с крепкими знаниями. У меня у самого здесь много родственников… Ямал, Югра и Тюменская область так давно вместе, так крепко связаны, что мы даже уже не соседи или партнеры, а близкие родственники».

Целью конкурса «Лидер доверия потребителей – 2019» является содействие в развитии межрегиональных отношений между предпринимательством Тюмени и ХМАО-Югры, формирование благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в России, популяризация успешных практик и обмен опытом между регионами.

Конкуренция увеличивается. Фото: НП «Тюменский деловой Клуб»

Церемония награждения состоится 10 октября 2019 г. в 16.00 в бутике-отеле Green House, ул. Николая Фёдорова, 9, «Золотой зал», 1 этаж. В церемонии награждении примут участие известные люди города, представители органов власти, руководители общественных и профессиональных объединений. Представители бизнеса северных городов приедут в Тюмень, для того, чтобы познакомиться и пообщаться со своими коллегами, представителями СМИ. Все участники будут отмечены наградными элементами, цветочными композициями, дипломами участника или победителя. Все участники будут иметь возможность принять участие в «Выставке достижений», пообщаться с коллегами-предпринимателями и СМИ.

Проект реализуется на территории Тюменской области. Фото: НП «Тюменский деловой Клуб»

Подробности можно уточнить здесь.

КОНКРЕТНО

По всем вопросам об участии можно обратиться к кураторам проекта:

- Алексей Голубовский, руководитель проекта, e-mail, тел.: 8 902 855 44 91.

- Оксана Гизатуллина, куратор проекта, e-mail, тел.: 8 919 953 82 93.

- Надежда Моисеенкова, куратор проекта, e-mail, тел.: 8 961 207 20 46.

- Зам Александра, куратор проекта, e-mail, тел.: 8 909 734 70 34.

- Кушнир Светлана, куратор проекта, e-mail, тел.: 8 982 507 32 28.

Информационное сопровождение дирекция НП «ТДК» - Екатерина Бисимбеева, тел.: +7 (3452) 521-449, 8-922-046-71-68, e-mail.

ИСТОЧНИК KP.RU