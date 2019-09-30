В Тюмени завершился детский мини-футбольный турнир на кубок «Газпром геологоразведка»

СЕГОДНЯ 11:58 2019-09-30T11:58:36+03:00

В турнире участвовали 10 команд из Тюмени, ХМАО-Югры и Казахстана

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Юные воспитанники МФК «Тюмень» 2008 года рождения стали обладателями престижного трофея – кубка «Газпром геологоразведка». Традиционные соревнования, предваряющие детский мини-футбольный сезон, прошли в Тюмени в шестой раз.

В турнире участвовали 10 команд из Тюмени, ХМАО-Югры и Казахстана. В матче за третье место встретились северяне – «Газпром-Югра» из Югорска и сургутский «Нефтяник». В окружном дерби сильнее оказалась «Газпром-Югра».

В турнире участвовали 10 команд из Тюмени, ХМАО-Югры и Казахстана

А главный трофей разыграли две тюменские команды – МФК «Тюмень» и МФК «Тюмень» 2008 года рождения. После первого тайма МФК вел 3:0. Затем соперник сумел сравнять счет. Однако победу со счетом 4:3 в итоге праздновали подопечные МФК «Тюмень – 2008».

Приз лучшему вратарю достался Степану Масловскому из МФК «Тюмень – 2008». Лучшим защитником стал Артем Богданов из «Газпром-Югры», звание лучшего нападающего присуждено футболисту сургутского «Нефтяника» Ивану Новоселову. Приз лучшему бомбардиру завоевал Данил Доронин из МФК «Тюмень – 2008», забивший 7 мячей (в том числе победный – в финале). Лучшим игроком признан Глеб Перминов из ФК «Тюмень – 2008». Приз лучшему тренеру вручили наставнику МФК «Тюмень – 2009» Евгению Шульгину.

Партнер соревнований футбольный клуб «Зенит» буквально осыпал игроков всех 10 команд призами и памятными подарками. По окончании турнира юные футболисты устроили флешмоб, во время которого поблагодарили питерский клуб за поддержку.

Футбольный клуб «Зенит» осыпал игроков всех 10 команд призами и памятными подарками

Впечатлениями о турнире поделился наставник команды победителей Александр Толстов. Он сам является бывшим игроком МФК «Тюмень», тренером работает уже более шести лет, а с командой 2008 года рождения проводит четвертый сезон.

- Мы только недавно начали готовиться к сезону, где нашими основными соревнованиями будут первенство России и кубок Тюменской области. Поэтому задачи выиграть кубок любой ценой на этом турнире не ставили. Однако провели его очень удачно, конечно, выигрывать всегда приятно. Это очень полезно для воспитания духа победителей у ребят. Финал получился драматичным, но детский спорт сам по себе очень непредсказуем. Накануне мы в пух и прах проиграли один из матчей на групповом этапе. А сегодня в плей-офф сумели победить всех соперников, – поделился Александр Толстов.

Традиционные соревнования прошли в Тюмени в шестой раз

Он напомнил, что по итогам прошлого сезона во взрослой суперлиге команда МФК «Тюмень» впервые стала чемпионом России. И юные воспитанники клуба не отстают от своих старших товарищей, показывая достойные результаты на соревнованиях федерального уровня. Поэтому можно сказать, что кубок «Газпром геологоразведка» по составу является одним из самых представительных предсезонных турниров в детском мини-футболе.

Традиционные соревнования прошли в Тюмени в шестой раз

Итоги подвел председатель совета молодежи ООО «Газпром геологоразведка» Геннадий Торопов. Он отметил, что решающие матчи прошли при аншлаге на трибунах:

- Вот и подошли к концу наши соревнования. Ребята подарили нам прекрасный праздник футбола, а финал стал украшением турнира, это была великолепная борьба, накал страстей, буря эмоций – все как в большом взрослом футболе. Хочу поблагодарить игроков, тренеров, судей, многочисленных зрителей, которые поддерживали команды, – сказал Геннадий Торопов.

ИСТОЧНИК KP.RU