Двух экс-руководителей тюменского предприятия осудят за уклонение от уплаты налогов

СЕГОДНЯ 15:10 2019-09-24T15:10:49+03:00

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В Тюмени направлены в суд уголовные дела в отношении двух бывших руководителей ЗАО «Севертранссервис». Они обвиняются в уклонении от уплаты налогов.

– По версии следствия, один из обвиняемых с января 2013 года по июнь 2014-го уклонился от уплаты акцизов на общую сумму более 98 миллионов рублей. Мужчина в одном случае занизил объем произведенного бензина в налоговых декларациях и не предоставил декларации вообще – в другом. Еще один обвиняемый таким же способом уклонился от уплаты акцизов в сумме свыше 112 миллионов рублей с ноября 2014-го по январь 2016 года, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По уголовным делам уже утверждены обвинительные заключения, материалы дела направлен в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что экс-директор тюменской фирмы не доплатил 23 миллионов рублей налогов. Мужчина отражал в отчетности фиктивные счета-фактуры.

ИСТОЧНИК KP.RU