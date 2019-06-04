Экс-директор тюменской фирмы не доплатил 23 миллионов рублей налогов

СЕГОДНЯ 15:00 2019-06-04T16:45:42+03:00

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Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «Транссервис». Мужчина обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений.

Согласно материалам дела, генеральный директор, стремясь уйти от уплаты налога на добавленную стоимость, передал и.о. главного бухгалтера фиктивные счета-фактуры. Документы содержали заведомо ложные сведения о работах, выполненных двумя организациями. Бухгалтер, не будучи в курсе намерений руководства, отражала их в бухгалтерском учете, а также в налоговых декларациях.

- Такие действия руководства позволили организации за период 2015-2016 годов уклониться от уплаты НДС в сумме более 23 миллионов рублей, - отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В настоящее время прокуратура области утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Калининский районный суд Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU