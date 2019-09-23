2019-09-23T13:25:24+03:00
Общество

«Возле могил – грязь»: тюменцы пожаловались на заброшенное кладбище

Местные жители заявляют, что за местом захоронения совсем не следят [ФОТО]
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцы жалуются на неухоженное кладбище. Фото - "ЧС Тюмень".Тюменцы жалуются на неухоженное кладбище. Фото - "ЧС Тюмень".
Изменить размер текста:

Тюменцы жалуются на заброшенное кладбище «Червишево-2». По их словам, пройти к старым захоронениям не представляется возможным.

«За состоянием кладбища «Червишево-2» совершенно не следят. Возле могил – грязь. До некоторых совсем нельзя добраться. Дорога хорошая и чисто только вокруг вначале кладбища. Дальше, где захоронения происходили в предыдущие 5-6 лет – ямы, грязь, вокруг кусты, сваливают деревья вырубленные. До наших родственников совсем не добраться, через кусты лезешь, с риском сломать ногу в яме», – рассказывают местные жители в социальных сетях.

Фото - "ЧС Тюмень".

Фото - "ЧС Тюмень".

Тюменцы сообщают, что самостоятельно каждую весну корчуют и убирают деревья, однако помогает это мало.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что сотрудников администрации Ушаковского сельского поселения накажут за ненадлежащий уход за мемориалом, который установили в честь павших в Великой Отечественной войне. Местные жители возмутились заброшенной территории и опубликовали фотографии в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С летней на зимнюю: тюменских водителей попросили «переобуться»
Стали известны подробности ДТП на Салаирском тракте, в результате которого погиб мужчина
Тюменца лишили свободы на полгода за пьяную езду на тракторе
Родственники погибшего парня чуть не вынесли дверь нейрореанимации в тюменской больнице
В АО «Транснефть – Сибирь» завершился слет молодых специалистов
В деревню Парёнкина Тюменского района пришёл газ
В Тюмени скончался 19-летний участник ДТП на Салаирском тракте
В лыжной маске и с топором: тюменец за два дня ограбил АЗС и пункт приема металла
Пожилая тюменка лишилась денег, поверив мошеннику, сулившего излечение
В Тюменской области за минувшую неделю произошло 59 пожаров
Нож в спину: тюменец зарезал своего престарелого отца
Хотел покататься: в Тюмени пьяный автомойщик угнал две дорогие иномарки
Груда металла: на ТКАДе микроавтобус врезался в ограждение
В Тюмени ожидается сильный ветер
Советы предпринимателям от банка: стоит ли брать кредит на развитие бизнеса?
Тюменские журналисты участвуют в фестивале современной журналистики в Сочи
Почти двести деревьев высадили на улице Осипенко в Тюмени за выходные
Тюменские спасатели проверят более тысячи котельных
Новые абонентские пункты «ТРИЦ» откроются сегодня в Тюмени
Светофоры на улице Щербакова в Тюмени отключат на четыре часа
Погода на 23 сентября в Тюмени: дождь на полдня
Алена Шишкова рассказала, как трудно ей было одеваться в тюменских магазинах
В тюменском микрорайоне «Европейский» до конца года сдадут детский сад
Четверть всех малышей Тюменской области посещают ясли
«Точки роста» открываются в школах Тюменской области
Тюменцы в августе побили рекорд по свадьбам
Тюменские предприятия успешны за счет четкой организации на производстве
Тоболяк получил условный срок за найденные у дома наркотики