«Возле могил – грязь»: тюменцы пожаловались на заброшенное кладбище

СЕГОДНЯ 13:25 2019-09-23T13:25:24+03:00

Местные жители заявляют, что за местом захоронения совсем не следят [ФОТО]

Изменить размер текста: A A

Тюменцы жалуются на заброшенное кладбище «Червишево-2». По их словам, пройти к старым захоронениям не представляется возможным.

«За состоянием кладбища «Червишево-2» совершенно не следят. Возле могил – грязь. До некоторых совсем нельзя добраться. Дорога хорошая и чисто только вокруг вначале кладбища. Дальше, где захоронения происходили в предыдущие 5-6 лет – ямы, грязь, вокруг кусты, сваливают деревья вырубленные. До наших родственников совсем не добраться, через кусты лезешь, с риском сломать ногу в яме», – рассказывают местные жители в социальных сетях.

Фото - "ЧС Тюмень".

Тюменцы сообщают, что самостоятельно каждую весну корчуют и убирают деревья, однако помогает это мало.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что сотрудников администрации Ушаковского сельского поселения накажут за ненадлежащий уход за мемориалом, который установили в честь павших в Великой Отечественной войне. Местные жители возмутились заброшенной территории и опубликовали фотографии в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU