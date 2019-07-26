2019-07-26T14:15:42+03:00
Общество

Тюменских чиновников накажут за ненадлежащее содержание памятника погибшим воинам

Прокуратура потребовала найти виновных
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменские чиновники забыли про памятникам погибшим воинам. Фото - "ЧС Тюмень".Тюменские чиновники забыли про памятникам погибшим воинам. Фото - "ЧС Тюмень".
Изменить размер текста:

Сотрудников администрации Ушаковского сельского поселения накажут за ненадлежащий уход за мемориалом, который установили в честь павших в Великой Отечественной войне. Местные жители возмутились заброшенной территории и опубликовали фотографии в социальных сетях.

– На территории села Ушаково расположен памятник погибшим в Великой Отечественной войне, который находится в муниципальной собственности администрации Ушаковского сельского поселения. Согласно Федеральному закону, органы местного самоуправления ответственны за сохранение таких мемориалов. Между тем, должностными лицами администрации меры к надлежащему содержанию не принимались, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве отметили, что на памятнике обнаружены трещины, а вся территория заросла травой. Прокуратура потребовала наказать виновных лиц, заявив, что это дело возьмет под свой контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
АО «Транснефть-Сибирь» помогло отремонтировать кабинеты точных наук в Ярковской школе
Югорчан приглашают обсудить новый окружной закон о садоводстве и огородничестве
Пять килограммов наркотиков "обеспечили" тюменцу семь лет в колонии
Рабочие тюменского завода возмутились алкотестером на проходной
Мужчина выпал из окна многоэтажки в Тюмени
«Никто не ставит задачу уничтожения предприятия»: гендиректор Антипинского НПЗ обратился к рабочим
Более двадцати нарушений выявили тюменские гаишники в ходе сплошной проверки водителей
В Тюмени за 40 миллионов рублей продают одну из самых больших квартир Урала
Оставила сумку без присмотра: квартиру тюменки «обчистили», украв ключи на базе отдыха
Тюменских госслужащих увольняют в связи с утратой доверия
Сайты с опасными развлечениями заблокированы по требованию тюменского суда
В Тюменской области продолжают ликвидировать свалки
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,8 раза по итогам 2 квартала
Крупный тюменский завод задолжал своим работникам почти 40 миллионов рублей
Тюменские приставы заставили офисного клерка, который не платил алименты, подметать улицы