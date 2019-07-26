Тюменских чиновников накажут за ненадлежащее содержание памятника погибшим воинам

СЕГОДНЯ 14:15 2019-07-26T14:15:42+03:00

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Сотрудников администрации Ушаковского сельского поселения накажут за ненадлежащий уход за мемориалом, который установили в честь павших в Великой Отечественной войне. Местные жители возмутились заброшенной территории и опубликовали фотографии в социальных сетях.

– На территории села Ушаково расположен памятник погибшим в Великой Отечественной войне, который находится в муниципальной собственности администрации Ушаковского сельского поселения. Согласно Федеральному закону, органы местного самоуправления ответственны за сохранение таких мемориалов. Между тем, должностными лицами администрации меры к надлежащему содержанию не принимались, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве отметили, что на памятнике обнаружены трещины, а вся территория заросла травой. Прокуратура потребовала наказать виновных лиц, заявив, что это дело возьмет под свой контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU