Сильный дождь и заморозки ожидают жителей Тюмени в выходные
В Тюмени на выходные синоптики обещают сильный дождь. Так что по возможности оставайтесь дома или расчехляйте свои зонты.
Завтра, 21 сентября, первая половина дня в Тюмени будет ясной, а после обеда появятся облака. Температура воздуха ночью составит всего +2, +3 градуса, но днем потеплеет до 11 градусов тепла. Максимально же воздух прогреется до +11. Вечером столбик термометра опустится до отметки +8 градусов. Ожидается несильный южный ветер. Осадков в этот день не будет, зато ночью ожидаются заморозки до -5 градусов. В связи с этим повышается вероятность повреждения посевов и сельскохозяйственных культур в овощеводческих хозяйствах, на полях и частных подворьях.
22 сентября Тюмень зальет сильный дождь. Его пик придется на утро, во второй половине дня он ослабнет, а вечером и вовсе прекратится. Ночью столбик термометра покажет +7 градусов, днем – всего +6, вечером и того холоднее – на два градуса.
Буквально вчера областной центр пережил ураган и сильный дождь. Корреспонденты "Комсомольской правды - Тюмень" собрали фотографии помятых остановок, упавших деревьев и сорванных крыш.
ИСТОЧНИК KP.RU