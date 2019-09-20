2019-09-20T13:38:25+03:00
Общество

Сильный дождь и заморозки ожидают жителей Тюмени в выходные

Нынешняя осень богата на осадки
Вадим Бегун
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Тюмень на выходных зальет дождями.Тюмень на выходных зальет дождями.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени на выходные синоптики обещают сильный дождь. Так что по возможности оставайтесь дома или расчехляйте свои зонты.

Завтра, 21 сентября, первая половина дня в Тюмени будет ясной, а после обеда появятся облака. Температура воздуха ночью составит всего +2, +3 градуса, но днем потеплеет до 11 градусов тепла. Максимально же воздух прогреется до +11. Вечером столбик термометра опустится до отметки +8 градусов. Ожидается несильный южный ветер. Осадков в этот день не будет, зато ночью ожидаются заморозки до -5 градусов. В связи с этим повышается вероятность повреждения посевов и сельскохозяйственных культур в овощеводческих хозяйствах, на полях и частных подворьях.

22 сентября Тюмень зальет сильный дождь. Его пик придется на утро, во второй половине дня он ослабнет, а вечером и вовсе прекратится. Ночью столбик термометра покажет +7 градусов, днем – всего +6, вечером и того холоднее – на два градуса.

Буквально вчера областной центр пережил ураган и сильный дождь. Корреспонденты "Комсомольской правды - Тюмень" собрали фотографии помятых остановок, упавших деревьев и сорванных крыш.

ИСТОЧНИК KP.RU

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