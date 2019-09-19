Тюменка попалась на уловки мошенников, решив купить валенки в соцсетях

СЕГОДНЯ 06:20 2019-09-19T06:20:32+03:00

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Приобретая валенки, жительница Заводоуковска попалась на уловки мошенников. Сумма ущерба составила более трех тысяч рублей.

– Женщина рассказала, что она искала в социальных сетях валенки. Когда нашла подходящий для себя товар, оформила заявку на покупку. После того как товар был оплачен, сайт удалили. Спустя некоторое время женщина поняла, что ее обманули мошенники, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время по данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. Мошенникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Расследование продолжается.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что в Тюменской области активизировались мобильные мошенники. Их жертвами чаще становятся арендодатели жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU