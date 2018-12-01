В Тюменской области активизировались мобильные мошенники

СЕГОДНЯ 09:23 2018-12-01T09:25:03+03:00

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В Тюменской области все чаще жертвами мобильных мошенников становятся арендодатели жилья. За последние четыре месяца на территории юга региона зарегистрировано десять преступлений, сообщает УМВД региона.

Мошенники находят объявления об аренде, звонят, представившись сотрудниками силовых структур. Злоумышленники входят в доверие к хозяевам жилья, обещают в случае необходимости оказать помощь в решении различных вопросов. А дальше просят сообщить все секретные данные банковской карты, якобы, для внесения предоплаты. Получив требуемую информацию, преступники переводят с чужого счета все имеющиеся там средства.

Бывают случаи, когда мошенник так же заверяет, что готов заплатить за съем квартиры и в ближайшее время в нее заехать. После этого перезванивает и сообщает, что попал в затруднительную ситуацию и просит срочно перевести ему определенную сумму денег, обещая в скором времени ее вернуть. Однако в результате незнакомец, получивший деньги, перестает выходить на связь.

Полиция напоминает, что информацию о банковской карте нельзя передавать посторонним лицам. В случае если у вас возникают сомнения, лучше обратиться в банк по номеру указанному на обороте карты и уточнить какие данные можно сообщать.