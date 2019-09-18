Тюменскую птицефабрику оштрафовали на 50 тысяч рублей за порчу земли

СЕГОДНЯ 07:40 2019-09-18T07:40:20+03:00

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В Тюменской области оштрафовано ЗАО «Птицефабрика Пышминская». Как оказалось, предприятие не только совершило порчу земли, но и вовремя не устранило нарушение.

– Наши специалисты в ходе внеплановой проверки выявили, что руководство птицефабрики не исполнило предписание. Так, в установленный срок не были проведены технический и биологический этапы рекультивации нарушенных земель сельскохозяйственного назначения на площади 242 600 квадратных метров. Документы, подтверждающие проведение таких мероприятий, не были предоставлены, – сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в результате проверки в отношении юридического лица были составлены протоколы. Таким образом, мировой судья постановил привлечь предприятие к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что птицефабрика «Боровская» устраивала несанкционированные свалки отходов производства. Тем самым предприятие нарушило природоохранное законодательство и подверглось крупному штрафу.

ИСТОЧНИК KP.RU