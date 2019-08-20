Известную тюменскую птицефабрику оштрафовали за большие свалки отходов

СЕГОДНЯ 09:50 2019-08-20T09:50:47+03:00

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В Тюменской области птицефабрика «Боровская» устраивала несанкционированные свалки отходов производства. Тем самым предприятие нарушило природоохранное законодательство и подверглось крупному штрафу.

В ходе проверки прокуроры выявили три очага складирования отходов производства на земельных участках. В отношении птицефабрики были возбуждены административные дела: как за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды, так и за использование земельного участка не по целевому назначению.

– В адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении нарушений закона. Организацию привлекли к административной ответственности в виде штрафов на сумму более 580 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время все выявленные несанкционированные свалки птицефабрика «Боровская» ликвидировала.

ИСТОЧНИК KP.RU