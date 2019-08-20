2019-08-20T09:50:47+03:00
Общество

Известную тюменскую птицефабрику оштрафовали за большие свалки отходов

Были возбуждены дела об административном нарушении
Вадим Бегун
Поделиться:
Птицефабрику "Боровскую" оштрафовали за нарушение законодательства. Фото - pticefabrica_borovskaya.Птицефабрику "Боровскую" оштрафовали за нарушение законодательства. Фото - pticefabrica_borovskaya.
Изменить размер текста:

В Тюменской области птицефабрика «Боровская» устраивала несанкционированные свалки отходов производства. Тем самым предприятие нарушило природоохранное законодательство и подверглось крупному штрафу.

В ходе проверки прокуроры выявили три очага складирования отходов производства на земельных участках. В отношении птицефабрики были возбуждены административные дела: как за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды, так и за использование земельного участка не по целевому назначению.

– В адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении нарушений закона. Организацию привлекли к административной ответственности в виде штрафов на сумму более 580 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время все выявленные несанкционированные свалки птицефабрика «Боровская» ликвидировала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Юрфирмы, постоянно нарушающие права потребителей, ликвидируют в Тюмени
Чемпионат ползунков и гонки на толокарах прошли в Тобольске
В Тюмени голый пациент бежал из больницы, спрыгнув со второго этажа
Улицу Одесскую в Тюмени откроют в сентябре
Тюменская клиника выплатит 900 тысяч рублей за неудачную липосакцию
Деньги себе, карты ребенку: тоболячка присвоила найденное в автобусе портмоне
Тюменцы изготовят имбирные пряники с российским триколором
Более семи километров дорог построят в этом году в Тюмени
Тюменец ограбил магазин, разбив вдребезги входную дверь
Несколько светофорных объектов отключат сегодня в Тюмени
Погода на 20 августа в Тюмени: безоблачное утро и хмурый вечер
Тюменские ребятишки представят свои идеи и проекты о цифровом будущем
В Тюменской области стартовала уборка зерна, картофеля и овощей
В Уватском районе сформированы 4 инвестиционные площадки для индустриальных парков
В Тюменской области обсудили перспективы создания научно-образовательного центра