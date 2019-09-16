Тюменца обвиняют в похищении сожительницы и избиении полицейского

СЕГОДНЯ 15:55 2019-09-16T15:55:36+03:00

Тюменец похитил свою сожительницу и избил полицейского. Фото - Следственный комитет по Тюменской области.

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В Тюмени 30-летнего мужчину обвиняют в похищении человека и применении насилия в отношении представителя власти. В настоящее время мужчина заключен под стражу.

– В начале июня этого года обвиняемый возле дома по улице Широтной насильно посадил в свой автомобиль бывшую сожительницу, угрожая ей и требуя деньги. Находившийся во дворе дома участковый попытался предотвратить преступление, но злоумышленник выкрутил ему руки и ударил ногой по голени. После этого мужчина вывез потерпевшую в район пруда Лесного и удерживал ее в машине до самого вечера, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в областном центре местная жительница обругала и избила полицейского. Женщина выплатит штраф за свой поступок.

ИСТОЧНИК KP.RU