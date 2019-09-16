2019-09-16T15:55:36+03:00
Происшествия

Тюменца обвиняют в похищении сожительницы и избиении полицейского

Расследование уголовного дела продолжается
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменец похитил свою сожительницу и избил полицейского. Фото - Следственный комитет по Тюменской области.Тюменец похитил свою сожительницу и избил полицейского. Фото - Следственный комитет по Тюменской области.
Изменить размер текста:

В Тюмени 30-летнего мужчину обвиняют в похищении человека и применении насилия в отношении представителя власти. В настоящее время мужчина заключен под стражу.

– В начале июня этого года обвиняемый возле дома по улице Широтной насильно посадил в свой автомобиль бывшую сожительницу, угрожая ей и требуя деньги. Находившийся во дворе дома участковый попытался предотвратить преступление, но злоумышленник выкрутил ему руки и ударил ногой по голени. После этого мужчина вывез потерпевшую в район пруда Лесного и удерживал ее в машине до самого вечера, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в областном центре местная жительница обругала и избила полицейского. Женщина выплатит штраф за свой поступок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лучшую пару года выберут в Тобольске
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших ипотечных банков
Почти тридцать пожарных тушили дом на улице Смоленской в Тюмени
Тюменское предприятие «кинуло» устроившегося на работу башкирца
В Тюменской области пройдёт форум по развитию и распространению практики добровольчества
Экс-командир тюменского отделения ОМОН осужден за спарринг с новобранцем
Тюменские аграрии намолотили более миллиона тонн зерна
В Тюмени осужден бывший глава управы ЦАО
Сразу четыре предприятия стали резидентами индустриального парка «Богандинский»
Тюменец получил табуреткой по голове при попытке выгнать из дома пьяных гостей
Все лучшее – детям: тюменские таможенники задержали фуру с девятью тоннами поддельных игрушек
Предприятия выплатили тюменцам более полумиллиарда рублей зарплатных долгов
Автоинспекторы поймали 66 пьяных тюменцев за минувшие выходные
В Тюменской области за минувшую неделю произошло 60 пожаров
Тюменку отправили в колонию на 12 лет за попытку сбыть героин
Более 200 тысяч тюменцев получили налоговые льготы на транспорт
В Тюмени забили первые сваи на месте будущих школ
Лучших папу и маму выбрали в Тюмени
Ночью пьяный мужчина угнал иномарку у тюменской медсестры
Тюменцам с утра пришлось стоять в шестибалльных пробках
В Ишиме внедорожник влетел в торговый контейнер, задавив продавщицу