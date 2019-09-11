2019-09-11T14:48:01+03:00
Общество

Более 20 миллионов рублей выделят из тюменского бюджета на работу камер видеонаблюдения

Заявки на лот принимаются до 18 сентября
Вадим Бегун
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Более 20 миллионов рублей направят на работу видеокамер в Тюменской области.Более 20 миллионов рублей направят на работу видеокамер в Тюменской области.Фото: Ольга Крыльцова
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Тюменские власти выделят 20,8 миллионов рублей на обеспечение бесперебойной работы видеокамер, установленных в не только в областном центре, но и других городах области. Подрядчик, который будет следить за оборудованием, определится 20 сентября.

Из материалов, размещенных на сайте госзакупок, следует, что побеедитель контракта должен обеспечить передачу изображения с камер в 59 точках Тюменской области. Шесть из них установлены в Тюмени в районе Матмасс, у магазина «Красное и Белое» по улице Пражской, на площади у обелиска воинам Великой Отечественной войны в Войновке. Есть также точки в Ярково, Ялуторовске, Тобольске, Увате.

Известно, что начальная цена контракта составляет чуть более двадцати миллионов рублей, которые выделят из областного бюджета. Подрядчик будет выполнять работы с 15 октября этого года до 31 декабря 2021 года.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что на въезде в муниципалитеты Тюменского района установят дополнительные камеры видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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