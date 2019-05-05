На въезде в муниципалитеты Тюменского района установят дополнительные камеры видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 09:18 2019-05-05T09:18:23+03:00

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На въездах в населённые пункты Тюменского района для безопасности жителей установят дополнительные камеры видеонаблюдения. Вопросы внедрения развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципалитете обсудили на заседании межведомственной рабочей группы.

Так, заместитель главы района Виталий Беспалов рекомендовал выступающим активнее внедрять необходимые средства обеспечения комплексной безопасности, т.к. приоритетная задача – это безопасность детей.

По словам заместителя начальника МО МВД России «Тюменский» Владимира Пушкарёва, в систему «Безопасный город» интегрированы 36 камер видеонаблюдения, которые установили в 10-ти населённых пунктах (в местах массового скопления людей). Полицейские предлагают добавить ещё около 26 видеокамер на въездах в сёла и посёлки района, что поможет быстрее реагировать на правонарушения.

- Район стал пилотным для внедрения Информационной системы ЕДДС, - отмечает начальник Единой дежурно-диспетчерской службы Тюменского района Андрей Малетин. – Она предусматривает более широкое взаимодействие не только служб экстренного реагирования, но и участвующих в ликвидации происшествий и ЧС.

Информационная система мониторит состояние окружающей среды, возникновение пожаров в городах и сёлах, аварии на потенциально-опасных объектах. Эту систему собираются внедрить на территории всей Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU