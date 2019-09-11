Тюменец, избивший своего знакомого, накинулся на полицейского с кулаками

СЕГОДНЯ 12:49 2019-09-11T12:49:06+03:00

Обвиняемый во время следственного эксперимента накинулся с кулаками на полицейского. Фото: Ольга Крыльцова

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В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя. Он подозревается в применении насилия в отношении представителя власти.

– По версии следствия, 9 сентября этого года ночью в один из отделов полиции областного центра был доставлен тюменец, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому. Во время следственных действий злоумышленник нанес оперуполномоченному уголовного розыска несколько ударов по голове, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия: идет сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в областном центре местная жительница обругала и избила полицейского. За свой поступок она должна выплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU