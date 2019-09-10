2019-09-10T13:19:03+03:00
Экономика

Александр Моор: газификация повышает инвестиционную привлекательность сёл и региона

Качество жизни людей улучшается, когда газ приходит в населённые пункты
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Александр Моор: газификация сёл повышает инвестиционную привлекательность сёл и регионаАлександр Моор: газификация сёл повышает инвестиционную привлекательность сёл и регионаФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Газификация сельских населённых пунктов способствует развитию АПК и промышленности и повышает инвестиционную привлекательность муниципалитетов и Тюменской области в целом. Об этом заявил губернатор Александр Моор, отвечая на вопросы журналистов после подписания первого в России трёхстороннего регуляторного соглашения.

По словам главы региона, когда газ приходит в населённые пункты, качество жизни людей значительно улучшается. Инвестиционно привлекательнее становится и территория. Например, тепличный комбинат «ТК ТюменьАгро» в деревне Нариманова Тюменского района – яркий пример успешного развития предприятий, получивших доступ к голубому топливу. Сейчас идёт строительство третьей очереди комбината, объём инвестиций в проект составил около 5 млрд рублей.

Предстоящая газификация поможет воплотить в жизнь серьёзные инвестиционные планы других тюменских агропредприятий. Например, действующего в Сладковском районе сельхозкооператива «Таволжан», где занимаются молочным животноводством.

- Заключение регуляторного контракта позволит с высокой эффективностью обеспечить дальнейшую газификацию региона. Очевидно, что территории, в которые пришел газ, получают дополнительный стимул к опережающему экономическому развитию, - подчеркнул Александр Моор.

Отметим, что в результате реализации трехстороннего соглашения в распоряжении Тюменской области за пять лет дополнительно появятся 1 млрд 350 млн рублей. Общий размер финансирования программы газификации на 2019-2023 годы составляет 2,6 млрд рублей. Как отметил Александр Моор, при этом в регионе сохранят субсидирование для льготных категорий населения при подключении домовладений к газовым сетям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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