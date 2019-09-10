Александр Моор подписал трёхстороннее соглашение с «Газпромом» и ФАС

СЕГОДНЯ 09:08 2019-09-10T09:08:09+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал в Москве первое в России трёхстороннее соглашение о взаимодействии регионального правительства, Федеральной антимонопольной службы, компании «Газпром газораспределение Север» и управляющей организации «Газпром межрегионгаз Север». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, подписи под документом также поставили глава ФАС России Игорь Артемьев и гендиректор компании «Газпром газораспределение Север» и предприятия «Газпром межрегионгаз Север» Сергей Скорняков.

По словам главы региона, несмотря на то, что Тюменская область достаточно газифицирована, тема газификации остаётся важной для муниципалитетов региона.

- Заключение трехстороннего соглашения – это, на мой взгляд, не только решение оставшихся вопросов, но и создание прецедента, закрепление современной и эффективной практики газификации, которая будет использоваться в других регионах, - подчеркнул он.

Заключение регуляторного контракта предусматривает направление дополнительных средств на региональную газификацию. Благодаря этим средствам планируется построить более 1 тысячи км межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов и в последующие пять лет обеспечить природным газом около 30 тыс. домовладений.

Как отметил начальник департамент ПАО «Газпром» Виталий Хатьков, совместная работа с ФАС и губернаторами регионов позволяет по-новому подойти к газификации, в том числе и в плане ценообразования и развития рынка газа.

- Мы открываем новую страницу в тарифном регулировании, потому что новое тарифное законодательство предусматривает такие контракты не только по газу, но и по сетевым активам в электроэнергетике, водоснабжению и водоотведению. Все это позволит регионам решать свои социальные вопросы, – подчеркнул глава ФАС России Игорь Артемьев.

ИСТОЧНИК KP.RU