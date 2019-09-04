Туман парализовал работу тюменского аэропорта
Тюменцы пожаловались на задержку рейсов в аэропорту «Рощино». Известно, что отложены вылеты в Москву (Шереметьево) и Тунис (Энфида), время задержки составило около 4 часов.
Тюменский аэропорт массово не принимает самолеты. Задержались рейсы из Краснодара, Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Уфы и Сургута.
В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что причиной задержек рейсов стал туман, передает городской информационный портал «МегаТюмень».
Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что самолет, который летел до областного центра из Москвы, приземлился в Екатеринбурге. Тогда ситуация произошла также из-за сильного тумана.
ИСТОЧНИК KP.RU