2019-09-04T08:58:28+03:00
Общество

Туман парализовал работу тюменского аэропорта

Самолеты из шести российских городов не могут попасть на посадочные полосы «Рощино»
Вадим Бегун
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В "Рощино" снова сильный туман.В "Рощино" снова сильный туман.Фото: Ольга Крыльцова
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Тюменцы пожаловались на задержку рейсов в аэропорту «Рощино». Известно, что отложены вылеты в Москву (Шереметьево) и Тунис (Энфида), время задержки составило около 4 часов.

Тюменский аэропорт массово не принимает самолеты. Задержались рейсы из Краснодара, Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Уфы и Сургута.

В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что причиной задержек рейсов стал туман, передает городской информационный портал «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что самолет, который летел до областного центра из Москвы, приземлился в Екатеринбурге. Тогда ситуация произошла также из-за сильного тумана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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