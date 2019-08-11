2019-08-11T07:46:37+03:00
Общество

Самолёт до Тюмени из Москвы приземлился в Екатеринбурге из-за сильного тумана

Пассажиры ждали улучшения погодных условий несколько часов
Алена Кульмухаметова
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Самолёт до Тюмени из Москвы приземлился в Екатеринбурге из-за сильного тумана. Фото из соцсети ВКонтактеСамолёт до Тюмени из Москвы приземлился в Екатеринбурге из-за сильного тумана. Фото из соцсети ВКонтакте
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Ранним утром Тюмень накрыла плотная пелена тумана. Он был настолько густой, что видимость на 200 метров была практически нулевая. Погодные условия стали причиной экстренной посадки самолёта «Москва-Тюмень» в Екатеринбурге.

Согласно онлайн табло аэропорта Рощино, сегодня, 11 августа, из-за сильного тумана воздушная гавань Тюмени не смогла принять и отправить из-за погодных условий сразу несколько бортов: задерживаются рейсы на Красноярск, Москву и из Екатеринбурга, Москвы и Уфы.

Так, самол1ёт из московского Домодедово должен был приземлиться ещё в половине шестого утра, но до сих пор находится в Екатеринбурге.

Об этом пишут также и сами пассажиры авиарейса в соцсетях:

- Ребят, у вас в Тюмени туман? Лечу с Москвы в Тюмень, Тюмень не дала посадку из-за не погоды, сели в Кольцово, Екатеринбург. Ждём в самолёте уже около полутора часов. Идёт заправка, - сообщает один из пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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