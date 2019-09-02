Тюменец чуть не зарезал любимую, обвинив ее в измене

СЕГОДНЯ 10:19 2019-09-02T10:19:04+03:00

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В тюменскую полицию поступил звонок от местной жительницы, которая заявила: ей угрожают убийством. Дело в том, что ухажеру внезапно пришла мысль об измене и он схватился за нож.

– На место в незамедлительном порядке прибыл участковый уполномоченный полиции. Он выяснил, что в результате распития алкогольных напитков между сожителями произошел конфликт. Во время общения мужчина заподозрил возлюбленную в измене. Между парой началась ссора, после чего подозреваемый схватил кухонный нож и пригрозил расправой, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Полицейский задержал 30-летнего безработного жителя областного центра. По данному факту возбуждено уголовное дело. Теперь недоверчивому тюменцу грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что тюменка едва не забила сожителя скалкой, также обвинив его в измене. Тогда мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU