2019-07-03T10:06:42+03:00
Происшествия

Тюменка едва не забила сожителя скалкой, обвинив его в измене

Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменец сильно пострадал от агрессивной сожительницы.Тюменец сильно пострадал от агрессивной сожительницы.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Женщина избила скалкой своего мужчину после того, как обвинила его в неверности. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

В Межмуниципальный отдел МВД России «Тюменский» поступила информация, что в медицинское учреждение села Борки доставлен местный житель с телесными повреждениями.

– Накануне 52-летний потерпевший вместе со своей сожительницей распивал спиртные напитки. Между ними произошел конфликт. Так, 59-летняя гражданка обвинила своего возлюбленного в неверности и, схватив с кухонного стола скалку, стала наносить сожителю удары по телу. Успокоившись, она вышла из квартиры. Мужчине удалось самостоятельно вызвать скорую помощь, – рассказали в пресс-службе МО МВД России «Тюменский».

Там добавили, что в настоящее время врачи оценивают состояние потерпевшего как тяжелое. Следственным отделом было возбуждено уголовное дело. Тюменка может попасть в тюрьму на долгие восемь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотни миллионов рублей задолжали тюменские предприятия своим работникам
В Тюмени на три дня закроют для транспорта участок улицы Хохрякова
«Лето в Тобольском Кремле» назвали главным событием июля
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «10% CASHBACK для бизнес-карт Masterсard»
Фестиваль «Ключ» соберет в Тюмени десятки деятелей искусств со всей страны
Тюменские гаишники вытащили пять человек из полыхавшего дома
В Тобольске горел приют для собак
Историческое здание в центре Тюмени продают почти за 80 миллионов рублей
Тюменца, накопившего более 60 долгов, заставят отработать 200 часов
Автографы легенд "Спартака" тюменцы могут купить за 10 тысяч рублей
Тюменская красавица набирает «стальную» команду
Лже-сотрудник банка ограбил тюменку на крупную сумму
Тюменцы смогут обменяться книгами в эти выходные
У тюменских браконьеров обнаружили стерлядь и бобров
Погода на 3 июля в Тюмени: ждем большие дожди
Тюменские черлидеры впервые завоевали бронзу европейского первенства
Тюменец пригласил таксиста домой и угнал его авто
Почти 50 тысяч цыплят прилетели в Тюмень
Тюменские КВНщики рассмешат зрителей Первого канала
В Тюмени участились случаи краж велосипедов
Ушел из жизни председатель тюменского областного совета ветеранов Игорь Шаповалов
Тюменец приютил 30 мигрантов в маленькой однушке
Тюменцам рекомендуют снимать наушники перед пешеходным переходом
В Тюмени за волокиту оштрафовали руководителя ТРИЦ
Случаи заражения клещевым энцефалитом среди тюменцев единичны
Отслеживать задержки автобусов тюменцы смогут онлайн
Тюменка выдумала изнасилование, чтобы скрыть ночное отсутствие дома
Почти треть сетей Тобольска признаны ветхими