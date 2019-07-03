Тюменка едва не забила сожителя скалкой, обвинив его в измене

СЕГОДНЯ 10:06 2019-07-03T10:06:42+03:00

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Женщина избила скалкой своего мужчину после того, как обвинила его в неверности. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

В Межмуниципальный отдел МВД России «Тюменский» поступила информация, что в медицинское учреждение села Борки доставлен местный житель с телесными повреждениями.

– Накануне 52-летний потерпевший вместе со своей сожительницей распивал спиртные напитки. Между ними произошел конфликт. Так, 59-летняя гражданка обвинила своего возлюбленного в неверности и, схватив с кухонного стола скалку, стала наносить сожителю удары по телу. Успокоившись, она вышла из квартиры. Мужчине удалось самостоятельно вызвать скорую помощь, – рассказали в пресс-службе МО МВД России «Тюменский».

Там добавили, что в настоящее время врачи оценивают состояние потерпевшего как тяжелое. Следственным отделом было возбуждено уголовное дело. Тюменка может попасть в тюрьму на долгие восемь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU