«Из-за сильных болей не выдержало сердце»: СКР проверит сообщение о халатности тюменских врачей
В Тюмени начата доследственная проверка по сообщению в средствах массовой информации о том, что в одной из больниц областного центра местному жителю отказали в проведении срочной операции. Мужчина скончался в возрасте 44 лет.
– В информации СМИ указано, что 44-летнего мужчину отказались госпитализировать в одну из больниц города Тюмени, несмотря на сильные боли, предложив запись на плановую операцию. 27 июня 2019 года состояние больного ухудшилось, из-за болей у него не выдержало сердце, и он умер, – отметили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области, добавив, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее региональный департамент здравоохранения дал ответ на обвинение горожанки в смерти супруга. Там принесли женщине искренние соболезнования, однако отметили, что медицина не всесильна.
ИСТОЧНИК KP.RU