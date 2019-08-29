2019-08-29T14:32:30+03:00
Здоровье

«Из-за сильных болей не выдержало сердце»: СКР проверит сообщение о халатности тюменских врачей

Медики отказали мужчине в операции, после чего он вскоре скончался
Вадим Бегун
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Следователи взяли в работу сведения в СМИ о халатном отношении тюменских врачей к одному из пациентов. Фото предоставлено пресс-службой Следственного комитета по Тюменской области.Следователи взяли в работу сведения в СМИ о халатном отношении тюменских врачей к одному из пациентов. Фото предоставлено пресс-службой Следственного комитета по Тюменской области.
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В Тюмени начата доследственная проверка по сообщению в средствах массовой информации о том, что в одной из больниц областного центра местному жителю отказали в проведении срочной операции. Мужчина скончался в возрасте 44 лет.

– В информации СМИ указано, что 44-летнего мужчину отказались госпитализировать в одну из больниц города Тюмени, несмотря на сильные боли, предложив запись на плановую операцию. 27 июня 2019 года состояние больного ухудшилось, из-за болей у него не выдержало сердце, и он умер, – отметили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области, добавив, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее региональный департамент здравоохранения дал ответ на обвинение горожанки в смерти супруга. Там принесли женщине искренние соболезнования, однако отметили, что медицина не всесильна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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