2019-08-28T14:41:25+03:00
Здоровье

Тюменский депздрав ответил на обвинения в халатном отношении к пациенту

В медицинской организации проводится проверка
Вадим Бегун
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Тюменский депздрав ответил на жалобу местной жительницы.Тюменский депздрав ответил на жалобу местной жительницы.Фото: Ольга Крыльцова
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Жительница Тюмени Любовь Прорвина в социальных сетях сообщила, что ее 44-летний супруг два месяца назад скончался из халатного и бесчеловечного отношения местных. В департаменте здравоохранения региона сообщили, что сожалеют о случившемся.

– К сожалению, существуют стадии заболеваний, в лечении которых современная медицина бессильна. Примите наши искренние соболезнования по поводу утраты близкого Вам человека. В настоящее время в связи с поступившим обращением ведомством проводятся проверки, медицинская документация проходит экспертизу, – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, отметив, что результаты будут направлены в адрес заявителя по окончанию всех проверочных мероприятий.

Напомним, на днях тюменка обвинила медиков в смерти ее мужа. В социальных сетях она написала, что врачи Областной больницы №2 незадолго до его смерти отказали в проведении операции, несмотря на последнюю стадию заболевания и сильные боли. По ее словам, ей предложили встать в очередь на плановую операцию, которая ожидалась через 10-12 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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