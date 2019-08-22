Олигарха с долгами в пять миллиардов рублей будут банкротить в Тюмени
Бывшего олигарха Федора Хорошилова из Тюмени, который сейчас отбывает заключение в исправительной колонии, могут признать банкротом. Суд отклонил жалобу известного в городе бизнесмена.
Из информации, размещенной в картотеке Арбитражного суда, стало известно, что Федор Хорошилов не смог опротестовать свое банкротство. Ранее предприниматель подавал жалобу в восьмой арбитражный апелляционный суд на принятие иска о признании его несостоятельным. Деньги с него требует дочерняя структура ВТБ.
«Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», – говорится в сообщении суда.
Напомним, что в сентябре 2006 года Хорошилов и его сообщник Гендрик Мундуть, используя свое служебное положение, похитили свыше 5 миллиардов рублей у Банка внешней торговли. Они предоставили в учреждение заведомо ложные сведения для получения кредитов.
ИСТОЧНИК KP.RU