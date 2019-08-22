2019-08-22T15:25:05+03:00
Общество

Олигарха с долгами в пять миллиардов рублей будут банкротить в Тюмени

Сейчас мужчина отбывает срок в колонии за мошенничество
Вадим Бегун
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В Тюмени будут банкротить олигарха, который сидит в тюрьме. Фото - pixabay.com.В Тюмени будут банкротить олигарха, который сидит в тюрьме. Фото - pixabay.com.
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Бывшего олигарха Федора Хорошилова из Тюмени, который сейчас отбывает заключение в исправительной колонии, могут признать банкротом. Суд отклонил жалобу известного в городе бизнесмена.

Из информации, размещенной в картотеке Арбитражного суда, стало известно, что Федор Хорошилов не смог опротестовать свое банкротство. Ранее предприниматель подавал жалобу в восьмой арбитражный апелляционный суд на принятие иска о признании его несостоятельным. Деньги с него требует дочерняя структура ВТБ.

«Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», – говорится в сообщении суда.

Напомним, что в сентябре 2006 года Хорошилов и его сообщник Гендрик Мундуть, используя свое служебное положение, похитили свыше 5 миллиардов рублей у Банка внешней торговли. Они предоставили в учреждение заведомо ложные сведения для получения кредитов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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