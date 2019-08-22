2019-08-22T14:12:16+03:00
Общество

Тюменские прокуроры выбили зарплатные долги у руководства строительной фирмы

Предприятие не прошло проверку исполнения трудового законодательства
Вадим Бегун
Поделиться:
Сотрудники тюменской стройфирмы получили свои деньги с помощью прокуроров.Сотрудники тюменской стройфирмы получили свои деньги с помощью прокуроров.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Прокуратура Голышмановского района посетила ООО «Грачи». Предприятие задолжало свои 19 сотрудникам более 200 тысяч рублей за июль.

– Прокурор района внес генеральному директору предприятия представление об устранении нарушений закона. Кроме того, в отношении руководителя организации было возбуждено дело об административном правонарушении, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там отметили, что в целях защиты трудовых прав работников было направлено в суд заявление о выдаче судебных приказов о взыскании невыплаченной заработной платы. Суд их удовлетворил. Таким образом, работникам выплатили все долги, которые в общем составляли более 200 тысяч рублей.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что работники судоходно-торговой компании «ТрансФлот» получили зарплату только спустя четыре года. Экс-гендиректор организации также оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александр Моор: Звание «комсомолец» - состояние души и человеческий знак качества
Олигарха с долгами в пять миллиардов рублей будут банкротить в Тюмени
В мобильном приложении «Образование 72» появились новые функции
Тюменская УК начисляла платежи за 6 человек квартире, где никто не живет
Автобус, следующий маршрутом №60 в Тюмени, изменит схему движения
Самолеты, летевшие в Тюмень, не могли сесть в «Рощино» из-за тумана
Тюменец, спиливший 49 берез, сядет в тюрьму на четыре года
На Тюменском нефтегазовом форуме презентуют автоматизированный программный комплекс по безопасности труда
«Все произошло так быстро!»: в Тюмени малыш облился кипятком и покрылся волдырями
Два студента и три эксперта из Тюменской области отправились на мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019
Тюменец переломал все лицо своему дяде из-за инструментов
Александр Моор положительно оценил условия проживания в Исетском доме-интернате
Курт, ежемалина, нектарины: тюменские таможенники не пустили груз из Казахстана
В Тюмени местная жительница обругала и избила полицейского
Известный тюменский молочный завод оштрафован за многочисленные нарушения
Руководителя «Тюменьлеса» понизили в должности из-за его супруги