Тюменские прокуроры выбили зарплатные долги у руководства строительной фирмы

СЕГОДНЯ 14:12 2019-08-22T14:12:16+03:00

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Прокуратура Голышмановского района посетила ООО «Грачи». Предприятие задолжало свои 19 сотрудникам более 200 тысяч рублей за июль.

– Прокурор района внес генеральному директору предприятия представление об устранении нарушений закона. Кроме того, в отношении руководителя организации было возбуждено дело об административном правонарушении, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там отметили, что в целях защиты трудовых прав работников было направлено в суд заявление о выдаче судебных приказов о взыскании невыплаченной заработной платы. Суд их удовлетворил. Таким образом, работникам выплатили все долги, которые в общем составляли более 200 тысяч рублей.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что работники судоходно-торговой компании «ТрансФлот» получили зарплату только спустя четыре года. Экс-гендиректор организации также оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU