2019-08-22T12:14:54+03:00
Общество

Курт, ежемалина, нектарины: тюменские таможенники не пустили груз из Казахстана

Фрукты и овощи вернулись обратно
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменские таможенники вернули Казахстану овощи и фрукты. Фото - pixabay.com.Тюменские таможенники вернули Казахстану овощи и фрукты. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

На автодороге Ишим-Петропавловск выявлено более трех тонн продукции животного и растительного происхождения, которые пытались доставить в Тюменскую область с различными нарушениями. Нарушителей привлекли к административной ответственности.

– Из Республики Казахстан на территорию Тюменской области ввезены перец, томаты, нектарины, виноград, ежемалина, клубника, малина и дыни. На коробках частично отсутствовала маркировка. Кроме того, молочная продукция – курт – в количестве 40 килограммов была ввезена без ветеринарно-сопроводительных документов, – рассказали специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области.

В пресс-службе ведомства также добавили, что все нарушители привлечены к административной ответственности, а продукция возвращена обратно в Республику Казахстан.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что тюменские таможенники остановили незаконный экспорт древесины в Афганистан. Позже по данному факту было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24