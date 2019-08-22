Курт, ежемалина, нектарины: тюменские таможенники не пустили груз из Казахстана

СЕГОДНЯ 12:14 2019-08-22T12:14:54+03:00

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На автодороге Ишим-Петропавловск выявлено более трех тонн продукции животного и растительного происхождения, которые пытались доставить в Тюменскую область с различными нарушениями. Нарушителей привлекли к административной ответственности.

– Из Республики Казахстан на территорию Тюменской области ввезены перец, томаты, нектарины, виноград, ежемалина, клубника, малина и дыни. На коробках частично отсутствовала маркировка. Кроме того, молочная продукция – курт – в количестве 40 килограммов была ввезена без ветеринарно-сопроводительных документов, – рассказали специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области.

В пресс-службе ведомства также добавили, что все нарушители привлечены к административной ответственности, а продукция возвращена обратно в Республику Казахстан.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что тюменские таможенники остановили незаконный экспорт древесины в Афганистан. Позже по данному факту было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU