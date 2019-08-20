2019-08-20T12:35:45+03:00
Происшествия

Тюменские таможенники остановили незаконный экспорт древесины в Афганистан

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменские таможенники не пустили лес в Афганистан. Фото - пресс-служба Тюменской таможни.Тюменские таможенники не пустили лес в Афганистан. Фото - пресс-служба Тюменской таможни.
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Сотрудники Тюменской таможни проверили поставку крупной партии древесины в Афганистан. Оказалось, что документы на лесоматериалы были составлены неправильно.

С октября 2017 года по июнь 2018 года индивидуальный предприниматель экспортировал железнодорожным транспортом из России в Афганистан более 500 кубометров лесоматериалов хвойных пород.

– Заявленные в декларациях на товары сведения являются недостоверными. Бизнесмен не смог представить документы, подтверждающие законность происхождения 200 кубометров леса, – сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.

В ведомстве пояснили, что лесоматериалы являются стратегически важными ресурсами. Таким образом, по факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров на 1 миллион 300 тысяч рублей было возбуждено уголовное дело. Виновному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, а также штраф до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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