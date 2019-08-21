Глава Тобольска набирает в штат администрации выходцев из Тюмени

СЕГОДНЯ 08:22 2019-08-21T08:22:50+03:00

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Глава Тобольска Максим Афанасьев начал производить кадровые перестановки. Так, теперь два комитета городской администрации теперь возглавляют выходцы из Тюмени.

Из информации, размещенной на официальном сайте тобольских властей, следует, что место начальника юридического комитета Александра Полякова теперь занимает Мария Туганова. Ранее она возглавляла МКУ «Муниципальные закупки города Тюмени». Кроме того, стало известно, что в комитете экономики Сергея Новоселова на его посту сменила Зухра Исимбаева. Ранее женщина трудилась главным специалистом планово-экономического комитета департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени. Поляков и Новоселов понижены до зампредов.

Напомним, что Максим Афанасьев стал мэром Тобольска 28 мая этого года. На своем новом посту он заменил Владимира Мазура, ушедшего в отставку 30 апреля. Новый глава заявил, что Тобольск должен стать комфортным, благоустроенным, красивым и безопасным городом, с хорошими дорогами, чистыми улицами и красивыми дворами.

ИСТОЧНИК KP.RU