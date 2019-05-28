2019-05-28T11:01:11+03:00
Политика

Прогнозы сбылись: замглавы Тюмени Максим Афанасьев назначен мэром Тобольска

На своем новом посту он заменит Владимира Мазура, ушедшего в отставку 30 апреля
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Максим Афанасьев проработал в администрации Тюмени 20 летМаксим Афанасьев проработал в администрации Тюмени 20 летФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Сегодня, 28 мая, городская дума Тобольска избрала нового главу города. Им стал заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев. За опытного градостроителя проголосовал 21 депутат из 24 присутствующих.

- Для меня это большая честь и ответственность. Уверен, что тот управленческий опыт, который я приобрел за 20 лет работы в Тюмени, поможет сделать город Тобольск уверенным лидером во многих сферах и тем самым оправдать ваше доверие, - отметил в начале своего выступления Максим Афанасьев.

Он подчеркнул, что Тобольск - уникальный город со своими давними традициями, многовековой историей, творческими и трудолюбивыми людьми. Обладая таким весомым потенциалом, город должен и может отвечать всем современными тенденциям.

- Благодаря поддержке правительства Тюменской области и градообразующего предприятия за последние годы много сделано. Буквально за прошедшую неделю я смог в этом убедиться, проехав на велосипедах с семьей по городу, обойдя многие дворы, пообщавшись с жителями. Обладая серьезными возможностями для привлечения инвестиций, Тобольск может развиваться динамичнее и с большей отдачей для горожан. В этом и вижу свою основную задачу, - сказал Максим Афанасьев.

По его словам, Тобольск должен стать комфортным, благоустроенным, красивым и безопасным городом, с хорошими дорогами, чистыми улицами и красивыми дворами. Особой точкой притяжения горожан должен стать городской парк, озелененное пространство, которое станет приятным местом отдыха тоболяков.

- Начать процесс преображения города следует с актуализации градостроительной документации. Потому что, это именно тот инструмент, позволяющий планировать на 10-летие. Документ четко определяет нормы градостроительного и хозяйственного развития, развития всех подсистем города, - пояснил Максим Афанасьев.

Так следующим важным документом должен стать генеральный план, определяющий правила благоустройства. В него же необходимо заложить понятный каждому жителю стандарт городской среды, стандарты содержания всех городских пространств.

- В плане благоустройства будет отражен понятный принцип формирования дворов, где будут вестись работы. Это позволит в дальнейшем качественно улучшить облик города, - добавил Максим Афанасьев.

Напомним, Максима Афанасьева называли наиболее вероятной кандидатурой на пост главы города. Вместе с ним документы на конкурс подавали еще шесть человек: предприниматель Григорий Избенко, бизнесмен Тимур Темуркаев, депутат Тобольской городской Думы Михаил Никитин, пенсионерка Лариса Шакурова и председатель ТСЖ «400 лет Тобольску» Ирина Катышева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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