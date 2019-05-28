Прогнозы сбылись: замглавы Тюмени Максим Афанасьев назначен мэром Тобольска

Сегодня, 28 мая, городская дума Тобольска избрала нового главу города. Им стал заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев. За опытного градостроителя проголосовал 21 депутат из 24 присутствующих.

- Для меня это большая честь и ответственность. Уверен, что тот управленческий опыт, который я приобрел за 20 лет работы в Тюмени, поможет сделать город Тобольск уверенным лидером во многих сферах и тем самым оправдать ваше доверие, - отметил в начале своего выступления Максим Афанасьев.

Он подчеркнул, что Тобольск - уникальный город со своими давними традициями, многовековой историей, творческими и трудолюбивыми людьми. Обладая таким весомым потенциалом, город должен и может отвечать всем современными тенденциям.

- Благодаря поддержке правительства Тюменской области и градообразующего предприятия за последние годы много сделано. Буквально за прошедшую неделю я смог в этом убедиться, проехав на велосипедах с семьей по городу, обойдя многие дворы, пообщавшись с жителями. Обладая серьезными возможностями для привлечения инвестиций, Тобольск может развиваться динамичнее и с большей отдачей для горожан. В этом и вижу свою основную задачу, - сказал Максим Афанасьев.

По его словам, Тобольск должен стать комфортным, благоустроенным, красивым и безопасным городом, с хорошими дорогами, чистыми улицами и красивыми дворами. Особой точкой притяжения горожан должен стать городской парк, озелененное пространство, которое станет приятным местом отдыха тоболяков.

- Начать процесс преображения города следует с актуализации градостроительной документации. Потому что, это именно тот инструмент, позволяющий планировать на 10-летие. Документ четко определяет нормы градостроительного и хозяйственного развития, развития всех подсистем города, - пояснил Максим Афанасьев.

Так следующим важным документом должен стать генеральный план, определяющий правила благоустройства. В него же необходимо заложить понятный каждому жителю стандарт городской среды, стандарты содержания всех городских пространств.

- В плане благоустройства будет отражен понятный принцип формирования дворов, где будут вестись работы. Это позволит в дальнейшем качественно улучшить облик города, - добавил Максим Афанасьев.

Напомним, Максима Афанасьева называли наиболее вероятной кандидатурой на пост главы города. Вместе с ним документы на конкурс подавали еще шесть человек: предприниматель Григорий Избенко, бизнесмен Тимур Темуркаев, депутат Тобольской городской Думы Михаил Никитин, пенсионерка Лариса Шакурова и председатель ТСЖ «400 лет Тобольску» Ирина Катышева.