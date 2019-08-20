2019-08-20T12:59:38+03:00
Происшествия

В Тюмени рецидивист пытался угнать припаркованное в одном из дворов авто

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец попытался угнать авто, его поймали с поличным.Тюменец попытался угнать авто, его поймали с поличным.Фото: Вадим Бегун
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Ранее судимый тюменец попытался угнать автомобиль в одном из дворов областного центра. Осуществить задуманное ему помещали полицейские, вовремя подоспевшие на место преступления.

В полицию Тюмени поступило сообщение о том, что неизвестный пытается проникнуть в чужой автотранспорт. Прибывшие на место стражи правопорядка задержали ранее судимого 28-летнего жителя города.

– Мужчина обратил внимание на припаркованный «ВАЗ-2107» в жилом дворе. Подойдя ближе и убедившись в отсутствии свидетелей, он разбил стекло форточки и пытался завести автомобиль, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Рецидивист может вновь отправиться в тюрьму на пять лет.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что местный житель пытался угнать оставленный около дома чужой мотоцикл. Однако завести его он так и не смог – пришлось толкать вручную. Устав, мужчина просто уснул около транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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