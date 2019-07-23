В Тюмени угонщик уснул рядом с похищенным мотоциклом

СЕГОДНЯ 16:12 2019-07-23T16:12:37+03:00

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Тюменец попытался угнать оставленный около дома чужой мотоцикл. Однако завести он его так и не смог – пришлось толкать вручную. Устав, мужчина просто уснул около транспортного средства.

– Потерпевший приехал на своем мотоцикле на территорию строительного объекта, где выполнял работу. Не успев вовремя закончить объем намеченных работ, мужчина вместе с напарником решил переночевать там, чтобы рано утром приступить к трудовой деятельности. Водитель мотоцикла расположился в машине напарника, а мотоцикл оставил рядом. Проснувшись около 6 часов утра, мужчина обнаружил пропажу своего транспорта и незамедлительно обратился в полицию, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Там сообщили, что угонщика удалось легко выявить. Дело в том, что 32-летний тюменец, не сумев завести транспортное средство, вручную прокатил его около полукилометра, а когда утомился, то прилег и уснул рядом с угнанным мотоциклом. На утро его и обнаружили стражи правопорядка.

Возбуждено уголовного дело, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU