2019-07-23T16:12:37+03:00
Происшествия

В Тюмени угонщик уснул рядом с похищенным мотоциклом

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени мужчина угнал мотоцикл и уснул рядом с ним. Фото - pixabay.com.В Тюмени мужчина угнал мотоцикл и уснул рядом с ним. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Тюменец попытался угнать оставленный около дома чужой мотоцикл. Однако завести он его так и не смог – пришлось толкать вручную. Устав, мужчина просто уснул около транспортного средства.

– Потерпевший приехал на своем мотоцикле на территорию строительного объекта, где выполнял работу. Не успев вовремя закончить объем намеченных работ, мужчина вместе с напарником решил переночевать там, чтобы рано утром приступить к трудовой деятельности. Водитель мотоцикла расположился в машине напарника, а мотоцикл оставил рядом. Проснувшись около 6 часов утра, мужчина обнаружил пропажу своего транспорта и незамедлительно обратился в полицию, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Там сообщили, что угонщика удалось легко выявить. Дело в том, что 32-летний тюменец, не сумев завести транспортное средство, вручную прокатил его около полукилометра, а когда утомился, то прилег и уснул рядом с угнанным мотоциклом. На утро его и обнаружили стражи правопорядка.

Возбуждено уголовного дело, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюменской области продолжается прием заявок на конкурс «Лидер доверия потребителей 2019»
Директору тюменской гостиницы, обвиняемому в неуплате налогов, смягчили наказание
В Тюменской области после проверки сняли с реализации почти триста килограммов мяса
Рассмотрение дела о банкротстве сети тюменских заправок перенесли почти на три недели
В Тюмени знаменитую круглую баню признали памятником архитектуры
Роскомнадзор: у МегаФона наибольшее число базовых станций в России
На тюменском железнодорожном вокзале выявили нарушения в сфере общепита
В Тюмени ищут подростков, пропавших пять дней назад
Тюменец угрожал своей супруге ножом, схватив ее за волосы
Семь тюменцев пострадали в ДТП с участием маршрутки
В Тюмени откроется больница для бедных
Новая дорожная развязка Тюмени затронет несколько участков в районе Комарово
В Тобольске на проспекте Дзираева появится велодорожка
Тюменские кредиторы «мешают жить» соседям и знакомым своих должников
Две тюменки перевели мошенникам почти полмиллиона рублей
В Ишиме ребенка убило током